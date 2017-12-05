Луценко не поїхав у США на Глобальний Форум з повернення активів

Генеральний прокурор України Юрій Луценко проігнорував відкриття Глобального Форуму з повернення активів у США, присвячений чотирьом країнам, у тому числі Україні.

Про це написала журналістка Наталя Седлецька у facebook.

За її словами, решта держав представлені на найвищому рівні - генеральні прокурори та міністри юстицій трьох країн беруть участь у головній панелі на відкритті Форуму. При цьому на форум не прибули і заступники генпрокурора, яких він делегував замість себе.

"Дуже шкода, бо головує на відкритті Генеральний прокурор США Джефф Сешнс. Було б цікаво побачити, чи Юрій Луценко повторив би йому в очі свою заяву про незаконну співпрацю ФБР та НАБУ в Україні", - пише Седлецька.

На форум також були запрошені директор НАБУ Артем Ситник та керівник САП Назар Холодницький, але, як повідомляє Седлецька, на офіційному відкритті Україну представляв посол України в США Валерій Чалий.

Виконавчий директор "Центру протидії корупції" Дарина Каленюк на своїй сторінці в Facebook опублікувала фотокопію програми Форуму, в якій зазначено запланований виступ генпрокурора Луценко на його відкритті.

Від ГПУ в Вашингтон мав прилетіти також заступник генпрокурора Євген Єнін, але, як повідомляється, він затримався через те, що нібито йому не відкрили вчасно візу.