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ООН: Україна на першому місці за кількістю смертей від вибухів мін

Вівторок, 5 грудня 2017, 02:06

Україна займає перше місце в світі за кількостю жертв від вибухів мін і третє місце - за забрудненням території мінами.

Таку статистику озвучив координатор системи ООН в Україні Ніл Вокер під час прес-конференції в Києві, пише DW.com.

За даними ООН, з січня по вересень 2017 року в зоні бойових дій від мін загинуло і поранено 103 людини. Всього ж з 2014 року в результаті конфлікту на Донбасі було вбито щонайменше 2500 мирних жителів, поранення отримали не менше 9 тисяч. Всього конфлікт забрав життя більш ніж 10 тисяч осіб.

При цьому Вокер повідомив, що ООН розраховує на виділення 187 мільйонів доларів США для надання допомоги потерпілим від конфлікту на Донбасі в рамках Плану гуманітарного реагування на 2018 рік. 

План гуманітарного реагування на 2017 рік передбачав допомогу ООН для потерпілих на Сході України на 204 мільйони доларів США, однак станом на 21 листопада його було профінансовано лише на 28 відсотків - 56 мільйонів.

Теми: ДонбасАТОООН
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