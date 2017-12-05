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У Саакашвілі вдома обшук

Вівторок, 5 грудня 2017, 07:03
У Саакашвілі вдома обшук

У квартирі лідера "Руху нових сил" Міхеїла Саакашвілі обшук

Про це заявив соратник екс-президента Грузії Давид Сакварелідзе.

"У Михайла Саакашвілі будинку ламають двері! Вулиця Костьольна, 7, кв 32. Збираємося!", - написав він у facebook.

За словами Сакварелідзе, Саакшвілі перебуває на даху будівлі.

У квартирі обшук.

 
Фото Сакварелідзе

Прес-секретар Саакашвілі Мар’яна Почтар повідомила, що його телефон не відповідає.

 

За даними джерел "Української правди", це справа Генеральної прокуратури щодо політиків-утікачів, які могли фінансувати акції Саакашвілі.

Обшук проводять із залученням спецпідрозділу Служби безпеки "Альфа".

Згодом новий речник генпрокуратури Андрій Лисенко підтвердив ЗМІ, що обшук проводять ГПУ та СБУ, але суть справи уточнити відмовився.

 
Фото УП

Біля будівлі у центрі Києва перебуває багато спецпризначенців.

 

Через "слідчі дії" тимчасово обмежено рух, журналістів не пускають.

Станом на 8:30 Сакварелідзе також не пускають.

 

Адвокатів також не пускають.

 
Чумак прийшов на Костьольну

Станом на 8:45 адвоката Руслана Чорнолуцького й нардепів Юрія Деревєянка та Віктора Чумака пропустили в будівлю.

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Теми: Саакашвіліобшуки
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