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"Голос Америки" і "Радіо Свобода" в РФ – іноземні агенти, а CNN ні

Вівторок, 5 грудня 2017, 09:53

Міністерство юстиції Російської Федерації включило до списку іноземних агентів дев'ять ЗМІ, зокрема "Голос Америки", "Радіо Свобода" й телеканал "Настоящее время".

Також до реєстру потрапили "Idel.Реалии", "Кавказ.Реалии", "Крым.Реалии", Татаро-башкирська служба "Радіо Свобода" (Azatliq Radiosi),"Сибирь.Реалии" і проект "Фактограф", повідомляє Мін'юст РФ

Журналістам іноземних ЗМІ, які, на думку РФ, виконують "функції іноземного агента", заборонять входити до Ради Федерації і Держдуми Росії.

Як розповів "РИА Новости" голова комісії Ради Федерації з захисту державного суверенітету Андрій Клімов, список іноагентів поки доповнювати не будуть.

Так, до реєстру не потрапить телеканал CNN.

"У цей список потрапили американські пропагандистські компанії, які існують на державні гроші й ведуть свою діяльність російською мовою. CNN непропагандистська компанія, і інші ЗМІ – не буду їх називати, нехай це буде на совісті тих, хто їх раніше згадував в цьому контексті, – теж не підпадають під це визначення", – заявив сенатор.

При цьому голова комісії Ради Федерації з інформаційної політики Олексій Пушков наголосив, що Москва готова розширити список іноагентів, якщо США продовжать "утискати" російські ЗМІ.

Як відомо, президент РФ Володимир Путін підписав закон про ЗМІ-іноагентів 25 листопада. Документ став відповіддю на те, що США зажадали від телеканалів RT America і партнерської компанії Sputnik – Reston Translator зареєструватися як іноземні агенти.

У МЗС РФ заявили, що Москва може зняти обмеження, якщо Вашингтон вчинить аналогічно.

"Українська правда" у Threads

Теми: РосіяЗМІсвобода слова
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