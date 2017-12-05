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Прихильники Саакашвілі розібрали паркан на барикади

Вівторок, 5 грудня 2017, 11:56
Прихильники Саакашвілі розібрали паркан на барикади

Активісти зламали паркан на Володимирській гірці, щоб спорудити барикаду і блокувати виїзд автомобіля Служби безпеки України із затриманим Михайлом Саакашвілі.

Про це повідомляє кореспондент "Українських новин" із місця подій.

Близько 12:20, після невдалої спроби Нацгвардії відтіснити мітингувальників, частина активістів почала споруджувати барикади нагорі вулиці Трьохсвятительській.

Для цього вони зламали дерев'яний паркан у Хрещатому парку на Володимирській гірці.

Поблизу дому Саакашвілі росте барикада з бруківки.

Як повідомляє кореспондент "Української правди", прийшов народний депутат Віктор Чумак і став кричати в мікрофон: "Поліціє, Нацгвардіє, зупиніться".

Тим часом, молодому нацгвардійцю стало зле через травму голови. Медики вивели його з натовпу.

Нацгвардія близько 12:15 почала розгойдувати автомобіль, який блокував рух машини з екс-президентом Грузії і лідером партії "Рух нових сил". Вона намагалася відтіснити мітингувальників від автомобіля СБУ з Саакашвілі.

Теми: Саакашвіліакціїполіція
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