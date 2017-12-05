Саакашвілі витягнули з машини
Вівторок, 5 грудня 2017, 12:38
Станом на 13:39 Міхеіла Саакашвілі його прибічники витягнули з машини правоохоронців.
Про це повідомляють журналісти з місця подій.
Активісти розбили вікна і витягнули його з задніх дверей.
Люди кричать "Міша". Він стоїть на сходах костелу.
Він виступає з гучномовцем перед натовпом.
Навколо зібралися близько тисячі людей.
Станом на 13:50 прихильники Саакашвілі взяли його в коло і ведуть до парламенту. Йдуть вулицею Інститутською.
Далі учасники пішли на ВР вулицею Грушевського.
Оксана Коваленко, УП