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Саакашвілі витягнули з машини

Вівторок, 5 грудня 2017, 12:38
Саакашвілі витягнули з машини

Станом на 13:39 Міхеіла Саакашвілі його прибічники витягнули з машини правоохоронців.

Про це повідомляють журналісти з місця подій.

Активісти розбили вікна і витягнули його з задніх дверей.

Люди кричать "Міша". Він стоїть на сходах костелу.

Він виступає з гучномовцем перед натовпом.

Навколо зібралися близько тисячі людей.

Станом на 13:50 прихильники Саакашвілі взяли його в коло і ведуть до парламенту. Йдуть вулицею Інститутською.

 
 

Далі учасники пішли на ВР вулицею Грушевського.

 

Оксана Коваленко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Саакашвілі
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