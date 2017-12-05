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Луценко: Війни між НАБУ та ГПУ немає

Вівторок, 5 грудня 2017, 12:41

Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що не існує війни між Національним антикорупційним бюро та Генпрокуратурою і  вони спільно ведуть 20 розслідувань.

Про це він сказав під час брифінгу у Києві, у вівторок.

За його словами, відомства не воюють між собою, а навпаки, ведуть спільні справи, яких більше 20 і це "багато про що говорить".

"Але я, як керівник правоохоронної організації, не можу не помічати порушення закону, і не можу з цим миритися.  Така моя посада, така моя доля", - сказав Луценко.

Він зазначив, що в Україні не існує такого поняття як "агент НАБУ", а є штатні працівники та позаштатні.

"Агент - це калька з англійської. У нашому законодавстві є штатні та не штатні працівники. На сьогодні два штатні працівники знаходяться на допиті", - сказав генпрокурор.

Також Луценко додав, що ніхто в ГПУ не розсекречував "так званих агентів НАБУ".

"Перші заяви про агента "Катерину" зробило НАБУ, в тому числі оприлюднили інформацією, де вона живе.  За моїми переконаннями, так не мало бути", - сказав він.

Генпрокурор зазначив, що  "легко сказати, що винні всі, крім тих, хто порушує закон, але треба прийняти це і почати працювати у законному полі".

Яна Міланова, УП
Теми: ЛуценкоГенпрокуратураНАБУ
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