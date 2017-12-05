Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Після квартирної оборудки батька у дочки глави НГУ з'явилося нове житло – ЗМІ

Вівторок, 5 грудня 2017, 13:01

Керівник Нацгвардії Юрій Аллеров погодив заміну житлового комплексу для гвардійців, через що вони отримали житло не на столичному Печерську, а на околиці Києва. Різниця в ціні склала понад 100 мільйонів гривень.

Про це йдеться в розслідуванні програми "Наші гроші з Денисом Бігусом".

Повідомляється, що у 2000-х роках Нацгвардія (тоді – Внутрішні війська) передала майже гектар землі на території військової частини 2260 по вул. Євгена Коновальця, 34 під будівництво житлового будинку. За умовами договору нацгвардійці мали отримали 20% готових квартир та частину паркомісць. В угоді із забудовником від 2015 року йдеться про 50 квартир площею понад 4 тис. кв м та 30 паркомісць.

Але восени 2016 року, коли забудовник "Укрбуд Девелопмент" вже закінчував будівництво, Аллеров підписав додаткову угоду. За нею нацгвардійці відмовилися від квартир і машиномісць на Печерську, натомість отримують 65 квартир у ЖК "Оберіг" в промисловій зоні, за кілька кілометрів від останньої станції метро "Червоний хутір".

 
Юрій Аллеров
Фото з сайту нацгвардії

Програма з'ясувала, що квадратний метр у ЖК "Аристократ" нині коштує мінімум 43,5 тис. грн, тобто 200 млн грн з всі квартири і паркомісця для гвардійців.

При цьому в "Оберегу" житло коштувало 16,5 тис. грн за квадратний метр на момент підписання додаткової угоди про заміну. Загальна вартість 65 квартир, отриманих гвардією за околицею Києва, становить менше 100 млн грн.

 

Зазначається, що за документами цей обмін значився вигідним для Національної гвардії. Квартири в "Оберегу" виявилися навіть дорожчими.

Відповідальний за розквартирування військовослужбовців НГУ полковник Олександр Ярош пояснив обмін тим, що хотіли отримати квартири в готовому будинку, в ЖК "Аристократ" помешкання занадто великої площі, а ще Нацгвардія не має права надавати військовослужбовцям паркомісця.

За даними журналістського розслідування, через кілька місяців після квартирного обміну, донька Аллерова Катерина Пустиннікова зробила дві недешеві купівлі. Так, вона стала власницею позашляховика Grand Cherokee 2015 року випуску. На вторинному ринку коштує такий в середньому 1,5 мільйони гривень.

 

Також Пустиннікова оформила на себе квартиру у новобудові, приблизно такої ж вартості. Ця нерухомість – у ЖК "Микитська Слобода", девелопером якої є той самий "Укрбуд Девелопмент".

 

Аллеров пояснив, що його дочка заробила гроші в фармацевтичній компанії, де отримувала 2 тис. доларів зарплатні щомісяця. Але інформація про її причетність до цього бізнесу відсутня. Відомо, що Пустиннікова наприкінці минулого року зареєструвалася як підприємець, вона займається нібито правом та офісною діяльністю у Львові.

Зараз "Укрбуд Девелопмент" є найбільшим партнером МВС у будівництві, проти якого поліцією порушено декілька кримінальних справ.

"Українська правда" у Threads

Теми: Нацгвардіякорупція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
Нацгвардія
Тікали так, що за пораненими тягнулись бинти: Нацгвардійці показали, як нищать ворога
Війська РФ посилили обстріли на куп’янсько-лиманському напрямку – Нацгвардія
ДТП зі смертю нацгвардійця: суд не випустив підозрюваного суддю з-під варти
Останні новини
05:21
Російські військові все частіше збивають власні безпілотники на лівому березі Херсонщини - ISW
04:18
ISW назвав переломом те, що 20 російських ракет вивели з ладу за допомогою РЕБ
03:22
У Колумбії через зсув ґрунту загинуло щонайменше 34 людини
02:36
У чотирьох областях була тривога через активність ворожої тактичної авіації
02:17
Ізраїль заявив, що ХАМАС планував теракти в Європі
01:15
Politico: Наступного тижня Конгрес США вдруге може прийняти тимчасовий проект фінансування уряду
00:27
У Японії на горі Отаке вивергався вулкан
23:42
У Пентагоні розповіли про стан Остіна
23:14
У Ростові масштабний блекаут, ввели графік подачі світла
22:47
На Херсонщині в суботу поранено 60-річного чоловіка
Усі новини...
Реклама: