Небойових втрат стало у 5 разів менше - Полторак

У 2017 році небойові втрати Збройних сил України зменшилися у 5 разів.

Про це сказав міністр оборони України Степан Полторак в інтерв'ю "Інтерфакс-України".

"Проблема небойових втрат існує і у всіх арміях світу, і у нас. Якщо порівняти з попередніми роками, то кількість таких втрат зменшилася в 5 разів. У цьому році у нас 90 таких випадків. І це прогресивна динаміка. Хоча ще не все зроблено і командирами на місцях, і фахівцями з відбору особового складу", - сказав він.

Також за його словами, у зоні АТО мають місце і обстріли, і зіткнення, тому говорити про заморожування конфлікту поки рано.

"Коли лише в цьому році 14 тисяч раз були обстріляні наші позиції і населені пункти, загинули 400 цивільних осіб, не можна говорити, що конфлікт заморожений. Він знаходиться в активній фазі. Мають місце і бойові зіткнення, і обстріли", - сказав він.

Полторак констатував, що офіційний Київ веде активну роботу по зміцненню армії і підвищенню її боєздатності.

