Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Небойових втрат стало у 5 разів менше - Полторак

Вівторок, 5 грудня 2017, 15:07

У 2017 році небойові втрати Збройних сил України зменшилися у 5 разів.

Про це сказав міністр оборони України Степан Полторак в інтерв'ю "Інтерфакс-України".

"Проблема небойових втрат існує і у всіх арміях світу, і у нас. Якщо порівняти з попередніми роками, то кількість таких втрат зменшилася в 5 разів. У цьому році у нас 90 таких випадків. І це прогресивна динаміка. Хоча ще не все зроблено і командирами на місцях, і фахівцями з відбору особового складу", - сказав він.

Також за його словами, у зоні АТО мають місце і обстріли, і зіткнення, тому говорити про заморожування конфлікту поки рано.

"Коли лише в цьому році 14 тисяч раз були обстріляні наші позиції і населені пункти, загинули 400 цивільних осіб, не можна говорити, що конфлікт заморожений. Він знаходиться в активній фазі. Мають місце і бойові зіткнення, і обстріли", - сказав він.

Полторак констатував, що офіційний Київ веде активну роботу по зміцненню армії і підвищенню її боєздатності.

Теми: арміяАТО
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
армія
У Білорусь заїхала вже дев’ята колона "Вагнера"
Понад 20 нових моделей українських дронів вже на озброєнні ЗСУ – міністр оборони
Кількість мобілізованих втікачів з армії РФ зросла удвічі – ЗМІ
Останні новини
05:21
Російські військові все частіше збивають власні безпілотники на лівому березі Херсонщини - ISW
04:18
ISW назвав переломом те, що 20 російських ракет вивели з ладу за допомогою РЕБ
03:22
У Колумбії через зсув ґрунту загинуло щонайменше 34 людини
02:36
У чотирьох областях була тривога через активність ворожої тактичної авіації
02:17
Ізраїль заявив, що ХАМАС планував теракти в Європі
01:15
Politico: Наступного тижня Конгрес США вдруге може прийняти тимчасовий проект фінансування уряду
00:27
У Японії на горі Отаке вивергався вулкан
23:42
У Пентагоні розповіли про стан Остіна
23:14
У Ростові масштабний блекаут, ввели графік подачі світла
22:47
На Херсонщині в суботу поранено 60-річного чоловіка
Усі новини...
Реклама: