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Касаційний госпсуд Верховного суду отримав голову й Велику палату

Вівторок, 5 грудня 2017, 15:56

Головою Касаційного господарського суду в складі Верховного Суду обрано Богдана Львова.

Відповідне рішення ухвалили на зборах суддів Касаційного госпсуду нового Верховного Суду 5 грудня, повідомляється у Facebook ВС.

Також збори суддів обрали чотирьох суддів до Великої палати строком на 3 роки: Ларису Рогач, Світлану Бакуліну, Віталія Уркевича та Олену Кібенко.

Збори суддів Касаційного госпсуду
Збори суддів Касаційного госпсуду
Прес-служба Верховного суду

Крім того, збори суддів Касаційного госпсуду у складі ВС створили чотири окремі палати для розгляду справ та обрали їхніх секретарів.

У судовій палаті про банкрутство секретарем обрано Володимира Погребняка.

Секретар палати щодо захисту прав інтелектуальної власності, а також пов’язаних з антимонопольним та конкурентним законодавством – Володимир Селіваненко.

Секретар палати щодо корпоративних спорів, корпоративних прав та цінних паперів – Ганна Вронська.

Секретар палати щодо земельних відносин і прав власності – Тетяна Дроботова.

Інші питання перенесли на наступні збори суддів, які заплановано на 6 грудня.

Олена Рощенко, УП
Теми: Верховний судсудреформи
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