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Військовий прокурор Кулик постраждав під час затримання Саакашвілі - секретар суду

Вівторок, 5 грудня 2017, 18:49

Екс-військовий прокурор, а нині - заступник начальника Департаменту міжнародно-правового співробітництва ГПУ Костянтин Кулик не з'явився на судове засідання у справі про незаконне збагачення через те, що постраждав під час затримання екс-президента Грузії Міхеіла Саакашвілі.

Про це повідомляє юрист Центру протидії корупції Андрій Савін із зали суду.

Саме засідання не відбулося через відсутність обвинувачуваного Костянтина Кулика.

Юрист ЦПК запитав у секретаря суду Тіткової І.Ю. про причини перенесення засідання. У відповідь секретар судді Голосіївського району столиці Д.М. Валігури повідомила, що обвинувачуваний у незаконному збагаченні екс-військовий прокурор "постраждав" і знаходиться в лікарні. Саме тому його адвокати просили перенести судове засідання "на невизначений термін".

Зазначається, що справа Кулика уже рік слухається в суді, проте за цей час відбулося всього 4 засідання.

Це - перший в Україні судовий процес щодо незаконного збагачення високопосадовця.

Відповідна стаття з'явилася у Кримінальному кодексі у 2015 році.

Екс-військовий прокурор сил АТО Костянтин Кулик - перший в Україні чиновник, який звинувачується в незаконному збагаченні. Йому загрожує позбавлення волі до 5 років та конфіскація майна. Справу розслідували детективи Національного антикорупційного бюро.

НАБУ та САП звинувачують військового прокурора сил Антитерористичної операції Костянтина Кулика у тому, що його видатки перевищують його доходи і у тому, що він приховує нові дорогі придбання.

Величезні статки, які не може пояснити прокурор, стали відомі після журналістського розслідування.

Теми: судСаакашвілі
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