У Києві - спроба штурму наметового містечка Саакашвілі
Середа, 6 грудня 2017, 05:37
Біля Маріїнського парку - спроба штурму наметового містечка активістів, які підтримують Міхеіла Саакашвілі.
Про це повідомляє кореспондент УП.
Близько 6 ранку правоохоронці провели спробу штурму частини наметів в Маріїнському парку.
Серед соратників Саакашвілі є постраждалі.
Протестувальники зміцнюють барикади та зносять шини до наметового містечка.
Нардеп Семен Семенченко роздає інструкції самообороні наметового містечка.
Саакашвілі - в готелі "Київ" під охороною.