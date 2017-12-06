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Держдеп розповів, як США допомагають НАБУ

Середа, 6 грудня 2017, 09:05

Підтримка Сполучених Штатів Америки сприяла відкриттю 333 антикорупційних проваджень в Україні та розкриттю 108 справ.

Про це йдеться в заяві Держдепартаменту США з нагоди проведення Глобального форуму з повернення активів (GFAR).  

Зазначається, що США з кінця 2013 року посилили допомогу Україні для зміцнення правової системи, розвитку правоохоронних органів, громадянського суспільства заради подолання корупції.

"Зовнішня допомога США сприяла арешту Україною приблизно 1,3 мільярда доларів готівкою, з виявленням більше 3,24 мільярдів доларів із викрадених державних коштів", – зазначається в повідомленні.

"Фахівці правоохоронних органів США увійшли до Національного антикорупційного бюро України (НАБУ), щоб сприяти нарощуванню спроможності до боротьби з корупцією та відшкодування активів, посилити загальні антикорупційні зусилля України", – зазначає також Держдеп США.

"Підтримка США сприяла 333 кримінальним справам, 207 повідомленням про підозру та складанню 108 звинувачувальних актів у справах, пов'язаних із корупцією. Виконання цієї програми збільшить отримані досягнення", – заявляє американське відомство.

Держдеп додає, що США також надають фінансування через Інститут фіскальної прозорості, який співпрацює з організаціями громадянського суспільства.

Олена Рощенко, УП
Теми: СШАНАБУкорупціягроші
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