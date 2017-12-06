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В окупованому Криму продовжують торгувати німецькі Puma та Adidas

Середа, 6 грудня 2017, 09:50

В окупованому Росією Криму виявлено факти торгівлі представництвами німецьких компаній Adidas, Puma та DHL.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб.

Порушення правового режиму тимчасово окупованої території виявлені під час моніторингу, проведеного міністерством.

Зокрема, зазначається в повідомленні, на російському сайті компанії DHL Express було вказано адреси 3 офіційних представництв у Сімферополі, Севастополі та Керчі. Станом на 10:00 10 листопада 2017 року інформація була видалена з сайту.

 

На сайті компанії Adidas AG було вказано адреси офіційних магазинів Adidas у Сімферополі, Севастополі та Ялті. Станом на 10:30 6 грудня на мапі лишилася тільки інформація про магазин в Ялті.

 

Також на російському сайті компанії Puma SE вказана адреса офіційного магазину Puma в Сімферополі.

 

"Враховуючи вищезазначене, МТОТ звернулося до відповідних органів влади щодо необхідність вжиття передбачених законодавством заходів", - зазначили у відомстві.

Українська правда

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Теми: КримНімеччинаокупація
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