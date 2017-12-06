Генпрокурор каже, що з громадянством Углави є питання

Генпрокурор Юрій Луценко припускає, що перший заступник директора Національного антикорупційного бюро Гізо Углава міг мати грузинське громадянство на момент призначення не з власної волі.

Про це він заявив у Верховній Раді, відповідаючи на запитання депутата Павла Пинзеника щодо нібито наявності в Углави громадянства іншої країни на момент призначення на посаду першого заступника директора НАБУ.

Луценко зазначив, що вже отримував запит від нардепів про це.

"Ми зареєстрували відповідне провадження, провели попередні слідчі дії, за результатами яких зараз юристи радяться", – сказав він.

"Річ у тім, що Гізо Углава написав заяву про вихід із громадянства Грузії до того, як його було призначено, навіть до участі в конкурсі. І у грузинському законодавстві в одній частині статті написано, що це вже є завершеним актом, в іншій частині – що завершенням цього акту вважається скасування громадянства", – пояснив генпрокурор

"Моя особиста точка зору, – але поки що не остаточна і не офіційна, – що Гізо Углава зробив усе від нього залежне, щоб вийти з грузинського громадянства, але чиновники Грузії оформляли остаточний акт уже після цього", – зізнався Луценко.

Він наголосив: "Чи носить це ознаки порушення, вирішуватиму не я, а відповідні кваліфіковані юридичною освітою працівники, які зроблять свій висновок".

"На мій погляд, Гізо Углава став заручником неоперативного реагування на його заяву з боку відповідних служб Республіки Грузія. Чи є в цьому порушення конкурсу? – будемо розбиратися далі", – сказав генпрокурор.

Як відомо, Гізо Углава прибув до України у 2014 році у складі команди грузинських реформаторів. У 2015 році він отримав українське громадянство – і 25 квітня 2015 року став першим заступником директора Національного антикорупційного бюро України.

Він відповідає за набір, навчання та роботу детективів, аналітиків та IT-відділу НАБУ.