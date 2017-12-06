НАБУ незаконно "слухала" близько сотні чиновників – Луценко

Національне антикорупційне бюро знімала інформацію з телефонів сотні громадян – нардепів, суддів, чиновників – без дозволу суду, що є незаконним.

Про це на засіданні Верховної Ради 6 грудня заявив генпрокурор Юрій Луценко, відповідаючи на питання про незаконне прослухування народних депутатів НАБУ.

"Щодо НАБУ я дійсно маю багато проблем з ймовірними порушеннями законодавства… Першою нашою проблемою була проблема зняття інформації з мобільних телефонів, на які в свій час НАБУ отримало дозвіл на 17 абонентів від суду", - сказав Луценко.

Він додав, що при цьому НАБУ знімало інформацію зі телефонів 114 осіб.

"Суд дозволив зняти інформацію з 17 абонентів, а зняло (НАБУ – ред.) зі 114. Хто ці люди? Це охорона президента воюючої країни, народні депутати, судді, інші чиновники", - сказав генпрокурор.

За його словами, він подумав, що це технічна помилка, викликав себе керівника НАБУ Артема Ситника і вказав на це.

"Він (Ситник – ред.) сказав, що в мене все нормально. Я кажу, шановний Артем Сергійович, ну от же підпис твого керівника, от рішення суду – 17, а от підпис твого керівника – 114. От звіт СБУ, що знято зі 114. Це треба якось владнати", - сказав Луценко.

Він додав, що не говорив про це раніше, бо сподівався, що парламент призначить аудит, і він всі ці матеріали передасть аудиторам.

"Різниця між прослуховуванням і зняттям інформації є великою. Знімати інформацію про те, що говорить, за запитом НАБУ, про текст розмови, за законом може і робить СБУ. Якщо є дозвіл суду, відповідний запит, наприклад, і про провокацію хабара, то СБУ надає свої роздруківки, приклад, про те, що говорила представник ДМС. І це законно.

НАБУ ж самостійно знімає інформацію з мобільних терміналів про те, з ким говорив абонент, і де знаходилась трубка (локація) в той чи інший момент. Зняття такої інформації без рішення суду є порушенням, яке карається так само, як незаконне прослуховування", - сказав генпрокурор.

Він додав, що на його зауваження НАБУ не відреагувало.

"Я не хочу руйнувати авторитет і можливості НАБУ, я відчуваю себе на одній стороні барикад. Але боротися зі злочинами незаконними методами – рано чи пізно призведе до створення ЧК. Сьогодні я змушений говорити про це і просити комітет розібратися з цим і призначити аудит (НАБУ - ред.)", - підсумував Луценко.

Про затримання на хабарі агента НАБУ, зрив спецоперації і конфлікт між ГПУ і НАБУ читайте у матеріалі УП "Агенти під ударом. Як розвивалась і чим закінчиться чергова атака на НАБУ"