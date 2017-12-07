TI закликає Раду не голосувати за звільнення Соболєва і закон про вбивство НАБУ

Transparency International Україна закликає Верховну Раду України не голосувати за звільнення з посади голови Комітету з питань запобігання та протидії корупції Єгора Соболєва та за проект закону, який дозволить парламенту звільняти керівників антикорупційних органів.

Про це йдеться у заяві TI.

"Представництво глобальної мережі впевнено, що прийняття такого законопроекту означатиме повний демонтаж антикорупційної реформи, що розпочалася у 2014 році, а також нівелювання будь-яких намагань боротьби з корупцією в Україні", - наголошує TI.

ТІ Україна переконана, що голосування за відкликання з посади голови Комітету Єгора Соболєва є помстою деяких представників влади за його активні дії щодо захисту Національного антикорупційного бюро України та його спроби не дати зупинити антикорупційну реформу.

"Саме завдяки старанням Єгора Соболєва вдалося відстояти інституційну незалежність НАБУ та НАЗК, створено Раду громадських експертиз при Комітеті, що забезпечує антикорупційну експертизу законодавства", - йдеться у заяві.

Водночас, представництво глобальної мережі наголошує, що відкликання Голови комітету з посади можливе лише після розгляду проекту відповідної постанови під час засідання комітету, чого зроблено не було.

Крім того TI зазначає, що проект Закону України № 7362 "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення парламентського контролю", який ВР розгляне 7 грудня, надає можливість парламенту висловити недовіру директору НАБУ, керівнику САП, директору ДБР, члену НАЗК, що матиме наслідком відставку з посади вказаних осіб.

"Вказані законодавчі зміни ставлять новостворені антикорупційні органи під повний контроль органів влади України та означають втрату ними незалежності у своїй діяльності. Це, в свою чергу, матиме наслідком повний демонтаж антикорупційної реформи в України та припинення справжньої боротьби з корупцією у нашій з вами державі", - підкреслює антикорупційна мережа.

ТІ Україна звернулася до міжнародних партнерів з проханням закликати українську владу припинити деструкцію антикорупційної реформи.

Так, зокрема, в спільній заяві міжнародної коаліції громадських організацій на Міжнародному форумі з повернення активів, що відбувається зараз у м. Вашингтоні, США, наявний заклик до Генеральної прокуратури України припинити вчиняти тиск на Національне антикорупційне бюро України.