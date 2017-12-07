Суд оголосив перерву по Насірову на місяць

Шевченківський районний суд Києва оголосив перерву у справі відстороненого голови Державної фіскальної служби Романа Насірова.



Про це повідомляє кореспондент "Української правди" із зали засідання.



Наступне засідання призначено на 19 січня через завантаженість суду.

Так, на вимогу сторони захисту, звинувачення мало зачитати весь текст обвинувального акту, який, за словами прокурора САП Романа Симківа, містить 780 сторінок.

При цьому, за відведену на судове засідання годину, захист встиг прочитати лише 30 сторінок, після чого був зупинений судом.

"Відповідно, наступна стадія дослідження доказів ще не скоро буде. Можливо, це 3-4, можливо, більше місяців, коли ми зможемо викликати свідків, коли ми зможемо показати зібрані документи", – зазначив Симків.

Сам Насіров, коментуючи вимогу захисту про необхідність зачитування обвинувального акту в повному обсязі, пояснив, що, на його думку, там "немає нічого, що стосується обвинувачення", а сама справа складається з "цитування податкового кодексу та цитування іншого законодавства".

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Водночас Насіров сказав, що він виступає за якомога швидший розгляд справи.

"Ми будемо звертатись до суду, щоб вони призначали засідання частіше, можливо, переглянули навіть ті засідання, які були сьогодні озвучені і призначені", – зазначив відсторонений глава фіскальної служби.

Як відомо, слідство вважає, що Насіров протягом 2015 - 2016 років, діючи в інтересах народного депутата Олександра Онищенка, надав керівникам регіональних та територіальних органів ДФС незаконну вказівку приймати безпідставні рішення про розстрочення податкового боргу ТОВ "Фірма "Хас", ТОВ "Карпатнадраінвест", ТОВ "Надра Геоцентр".