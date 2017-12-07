Лавров назвав миротворців ООН окупантами. Клімкін відповів

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що ідея ввести миротворців ООН на Донбас не за російським сценарієм рівнозначна введенню "окупаційної адміністрації".

Про це він заявив під час виступу в рамках 24-го засідання Ради міністрів ОБСЄ у Відні, повідомляє "Російська газета".

За його словами, на даний момент розгляд російського проекту резолюції про створення місії ООН на Донбасі затягується навмисно.

"Натомість пропонуються ідеї, рівнозначні введенню на Донбас окупаційної адміністрації з метою поховати комплекс заходів, схвалений радою безпеки і вирішити питання силою", - заявив Лавров.

Vienna. OSCE Ministerial. #RU FM Lavrov calls the initiative to deploy the UN peacekeeping mission in Donbas “an intention to create an occupation administration” there. I believe that the occupation administration is already there. That’s #Russian occupation administration. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) December 7, 2017

На заяви Лаврова відповів глава МЗС України Павло Клімкін, який заявив, що саме окупаційна адміністрація РФ на Донбасі вже присутня.

Раніше повідомлялося, що Президент Парламентської асамблеї ОБСЄ Георгій Церетелі закликав не забувати про військовий конфлікт на Сході України.

У свою чергу Естонія закликала Росію припинити незаконну анексію Криму, а також перестати підтримувати сепаратистів на сході України.