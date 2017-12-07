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Першого заступника генпрокурора перевірять через політику

Четвер, 7 грудня 2017, 14:34

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів розпочала дисциплінарне провадження проти першого заступника генерального прокурора Дмитра Сторожука.

Про це свідчить рішення члена комісії Олександра Ковальчука, датоване 5 грудня 2017 року, яке "Українській правді" передали ініціатори дисциплінарного провадження Володимир Петраковський та Злата Симоненко.

Як зазначено у дисциплінарній скарзі, Сторожук грубо порушив правила прокурорської етики, коли взяв участь у з'їзді політичної партії "Народний фронт".

Згідно з кодексом професійної етики та поведінки прокурор не може брати участь у політичних акціях та публічно демонструвати свої політичні переконання.

 
 

Раніше повідомлялося, що комісія не наважилася дати Головному військовому прокурору Анатолію Матіосу догану.

УП звернулася за коментарем до Сторожука. Він прочитав повідомлення, однак поки жодної відповіді не дав.

Українська правда
Теми: Генпрокуратура
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