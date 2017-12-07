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Хомутиннік заперечує, що його нерухомість обшукують

Четвер, 7 грудня 2017, 14:50

Депутат Віталій Хомутиннік заявляє, що інформація про нібито обшуки в його будинку не відповідає дійсності.

Так він прокоментував Українській правді повідомлення в Facebook заступника міністра ТОТ Георгія Туки.

"Я думаю, що хтось помилився чи це якась дезінформація. Жодних обшуків у мене вдома немає", - сказав він.

Він уточнив, що почув інформацію про обшуки в Конча Заспі, подумав, що то в його будинку.

"Але жодних обшуків у мене немає", - сказав він.

"Ті мої приміщення, громадська приймальня, будинків, в якому я живу, у всіх приміщеннях, які занесені в декларацію, немає обшуків", - уточнив він.

Водночас у ГПУ заявили УП, що зможуть дати коментар пізніше. При цьому не заперечували фактів проведення обшуків.

Раніше Тука написав у своєму ФБ, що "зараз триває общук в будинку цього нардепа (Хомутинніка), мені нагадує не "удар по...", а, скоріше укуси комах".

Оксана Коваленко, УП
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