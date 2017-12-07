На Київщині рекордно виросла кількість вилучених патронів

З часу проведення Антитерористичної операції кількість вилучених правоохоронцями боєприпасів на території України зросла більш ніж у три рази.

Про це свідчить відповідь Генеральної прокуратури на запит "Української правди".

Згідно з наданими документами, у 2013 році правоохоронці вилучили 67854 патрони, 116 гранат, 17 мін та 216 саморобних вибухових пристроїв.

У 2014 році кількість вилученого становила: 128,5 тисячі патронів, 1615 гранат, 44 міни та 958 саморобних вибухових пристроїв.

У 2015 році вилучили патронів 202,1 тисячі штук, гранат – 2099, мін – 26, саморобних вибухових пристроїв – 59;

у 2016 році – 174,9 тисячі патронів, 2698 гранат, 61 міну та 44 саморобних вибухових пристрої.

З початку 2017 року на території України вилучили 215,4 тисячі патронів, 1395 гранат, 52 міни та 42 саморобних вибухових пристрої.

Всього за п'ять років було вилучено майже 780 тисяч патронів. Найбільше за останні п'ять років було вилучено в Запорізькій області - 98,5 тисяч. Далі йдуть Дніпропетровська (92,5 тисяч), Донецька (91,6 тисяч), Київська (52,6 тисяч) і Луганська (49,4 тисячі) області.

Лідерами по вилученню боєприпасів є прифронтові області. При цьому, варто зазначити, в Київській області за неповний 2017 рік, було вилучено більше 31 тисячі патронів - це більше, ніж за всі попередні роки разом узяті.

З повним списком вилучених патронів з 2013 по жовтень 2017 року, можна ознайомитися в інтерактивній таблиці. Щоб дізнатися розподіл по роках, наведіть на графік.

У ГПУ відзначили, що не мають можливості надати запитувану інформацію за 2012 рік, оскільки до 20 листопада 2012 року збором і узагальненням запитуваних даних займалась міліція.

Також у ГПУ не змогли повідомити про кількість випадків застосування боєприпасів і кількість загиблих внаслідок необережного поводження з боєприпасами на мирній території України, оскільки не ведуть подібних звітів.