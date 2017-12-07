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Угорщина закликала направити постійну місію ОБСЄ на Закарпаття

Четвер, 7 грудня 2017, 16:54

Угорщина закликала ОБСЄ направити постійну місію ОБСЄ в Закарпатську область, через "напруженість" в регіоні.

Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто в рамках 24-го засідання Ради міністрів ОБСЄ у Відні, передає Європейська правда.

"Угорщина підтримує Україну у багатьох сферах... ми фінансуємо багато інфраструктурних та інституційних проектів, саме тому прийняття парламентом (України) закон про освіту у вересні цього року стало для нас справжнім розчаруванням. Цей закон забирає існуючі права осіб, які належать до нацменшин, що стосується освіти та навчання рідною мовою. Він абсолютно суперечить двостороннім та багатостороннім зобов'язанням України, включаючи зобов'язання щодо ОБСЄ", - сказав він, заявивши про наявність так званих "націоналістичних сентиментів" в Україні.

Після заяви про "дискримінаційний" освітній закон, Сійярто перейшов до так званого питання напруженої ситуації в Закарпатській області.

"Леді та джентльмени, ми занепокоєні напруженістю в Закарпатській області, де проживає 150 тисяч угорців. Там відбувалися антиугорські демонстрації, до яких долучилися жителі інших регіонів України, в ході яких відбувалися наруги над національними символами і скандувалися антиугорські гасла. У зв'язку з цим ми наполягаємо на постійній присутності спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ в Закарпатській області", - заявив він.

Раніше міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто повторив тезу про "дискримінаційність" українського закону про освіту і заявив, що Будапешт не може підтримати євроатлантичні зусилля України до скасування відповідного законодавства. 

Нагадаємо, віце-прем’єр Угорщини Жолт Шем’єн заявив, що етнічні угорці за кордоном мають право на автономію та угорське громадянство.

"Українська правда" у Threads

Теми: УгорщинаОБСЄ
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