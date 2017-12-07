"Динамо" виграє групу Ліги Європи і виходить до плей-офф

Київське "Динамо" виграло груповий турнір Ліги Європи. У завершальному матчі групи підопічні Олександра Хацкевича розгромили сербський "Партизан" з рахунком 4:1.

Динамівці Києва виграли групу В, набравши 13 очок в шести матчах.

Уже на шостій хвилині після удару Морозюка кияни вийшли вперед.

На 28-й та 31-й хвилині Жуніор Мораєс оформив дубль. Двічі асистував бразильцю Микола Морозюк. Під завершення першого тайму гості один гол відквитали. Морозюк порушив правила у власному штрафному і суддя призначив пенальті. Євтович з 11-ти метрів пробив Бущана - 3:1.

У другому таймі уболівальники побачили ще один гол. На 78-й хвилині Мораєс оформив хет-трик, забивши гол з пенальті - 4:1.

Зазначимо, що в іншому матчі групи В "Янг Бойз" з рахунком 2:1 вирвав перемогу в "Шкендербеу".

Нагадаємо, що матчі 1/16 фіналу Ліги Європи пройдуть в лютому 2018 року.

Микола Аврамчук, для УП