Прем'єр Польщі Беата Шидло подала у відставку
Прем'єр-міністр Польщі Беата Шидло подала у відставку, її замінить міністр фінансів Матеуш Моравецький.
Про це повідомляє Reuters.
Зазначається, що Шидло розповіла про рішення щодо відставки під час засідання у штаб-квартирі правлячої партії "Право і справедливість".
Вона займала пост прем’єр-міністра після перемоги "ПіС" на парламентських виборах у 2015 році.
Як відомо, 7 грудня Сейм не став голосувати за відставку прем’єр-міністра Польщі Беати Шидло.
Раніше польські ЗМІ, посилаючись на свої джерела у правлячій партії, повідомляли, що перебудова уряду відбудеться після голосування за судову реформу. Голосування за цю реформу вже завершилися, а тому оголошення нового уряду очікується вже наступного тижня.
Причому раніше розглядалися дві опції: збереження прем’єрської посади Беатою Шидло, або повернення на цю посаду Ярослава Качинського.
Але з 5 грудня кандидатом номер один на керування урядом було неофіційно оголошено нинішнього віце-прем’єра та міністра фінансів Матеуша Моравецького.