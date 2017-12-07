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Прем'єр Польщі Беата Шидло подала у відставку

Четвер, 7 грудня 2017, 21:27
Прем'єр Польщі Беата Шидло подала у відставку

Прем'єр-міністр Польщі Беата Шидло подала у відставку, її замінить міністр фінансів Матеуш Моравецький.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що Шидло розповіла про рішення щодо відставки під час засідання у штаб-квартирі правлячої партії "Право і справедливість".

Вона займала пост прем’єр-міністра після перемоги "ПіС" на парламентських виборах у 2015 році.

Як відомо, 7 грудня Сейм не став голосувати за відставку прем’єр-міністра Польщі Беати Шидло.

Раніше польські ЗМІ, посилаючись на свої джерела у правлячій партії, повідомляли, що перебудова уряду відбудеться після голосування за судову реформу. Голосування за цю реформу вже завершилися, а тому оголошення нового уряду очікується вже наступного тижня.

Причому раніше розглядалися дві опції: збереження прем’єрської посади Беатою Шидло, або повернення на цю посаду Ярослава Качинського.

Але з 5 грудня кандидатом номер один на керування урядом було неофіційно оголошено нинішнього віце-прем’єра та міністра фінансів Матеуша Моравецького. 

Теми: Польщапрем'єрвідставка
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