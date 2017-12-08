Порошенко провів телефонну розмову з Лагард

Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард.

Про це повідомляє прес-служба президента.

"Співрозмовники скоординували підходи до створення Антикорупційного суду в Україні, з урахуванням відповідної ініціативи президента, а також забезпечення ефективної діяльності антикорупційних інституцій", - йдеться у повідомленні.

"МВФ підтримує зусилля української влади у питанні боротьби з корупцією з урахуванням досягнень на шляху започаткування відповідних антикорупційних інституцій", - заявила Лагард.

"Порошенко та Лагард закликали політичні сили у Верховній Раді України продемонструвати виключну відповідальність та об'єднатися у підтримці законопроекту щодо Антикорупційного суду для його якомога швидшого розгляду ще у цьому році", - додала прес-служба президента.