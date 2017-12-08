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Доба в АТО: 17 обстрілів, 1 боєць ЗСУ загинув

П'ятниця, 8 грудня 2017, 05:22
Доба в АТО: 17 обстрілів, 1 боєць ЗСУ загинув

За минулу добу, 7 грудня, бойовики 17 разів порушили перемир'я  1 боєць ЗСУ загинув, ще 3  поранено.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

"Російсько-окупаційні війська продовжують вести вогонь по позиціях Збройних Сил України, застосовуючи міномети різних калібрів. Особливо активно противник порушує перемир’я із настанням сутінок",  йдеться у заяві.

На Луганському напрямку, ще за світлої пори доби, ворог зі 120-мм мінометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї вів вогонь неподалік Троїцького.

У вечірню пору, з гранатометів різних типів, противник обстрілював оборонні укріплення сил АТО біля Кримського, Лобачевого, Валуйського і Новоолександрівки, а зі стрілецької зброї – поряд з Луганським, Зайцевим та Станицею Луганською.

На Донецькому напрямку найгарячіше було поблизу Авдіївки. Біля цього прифронтового міста окупанти неодноразово відкривали вогонь з 82-мм мінометів та усього спектру легкого піхотного озброєння.

З гранатометів і стрілецької зброї загарбники обстрілювали наших оборонців у районі шахти Бутівка та захисників Мар’їнки і Широкиного.

Крім того, у районі Щастя і Мар’їнки зафіксовано проліт ворожих БПЛА, заборонених Мінськими домовленостями.

Теми: АТО
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