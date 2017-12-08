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Мін'юст: До міністерства увірвались працівники НАБУ

П'ятниця, 8 грудня 2017, 12:08
Мін'юст: До міністерства увірвались працівники НАБУ

Міністерство юстиції заявляє про проведення Національним антикорупційним бюро обшуків у відомстві в п'ятницю.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook повідомила перший заступник міністра юстиції Наталія Бернацька.

За її словами "о 7:15 ранку без ухвали суду до будівлі Міністерства юстиції ввірвалися співробітники НАБУ".

"Незаконно вилучили у прибиральниці ключі від кабінетів і замкнулися в середині. Коли о пів на девяту на роботу прийшли наші співробітники і почали вимагати через зачинені двері ухвалу суду, або хоч якісь документи, детективи НАБУ втікли без будь-яких пояснень через чорний хід", - написала вона.

"Ми не знаємо які документи були викрадені в ході цієї провокації", - додала Бернацька.

Вона також повідомила, що 14 годині відбудеться брифінг, де озвучать деталі "цього акту беззаконня".

В НАБУ в коментарі "Українській правді" повідомили, що з'ясовують усі обставини події.   

Українська правда

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Теми: НАБУМін'юстобшуки
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