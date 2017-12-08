Правоохоронці затримали Саакашвілі

Правоохоронці затримали лідера "Руху нових сил" Міхеіла Саакашвілі.

Про це повідомив Давід Сакварелідзе.

"Затримали Міхеіла! Везуть в СБУ на Аскольдовий!!!", - написав він.

У коментарі УП він уточнив, що Саакашвілі затримали в квартирі його товариша. Це сталося біля 22 години. За словами Сакварелідзе, зв'язку з ним немає.

Речниця партії "Рух нових сил" Мар’яна Почтар підтвердила інформацію про затримання Саакашвілі та повідомила в коментарі УП, що правоохоронці атакують наметове містечко.

До Саакашвілі на Аскольдовий провулок приїхав адвокат Руслан Чорнолуцький, він намагається пройти, але його не пускають, повідомив він у коментарі УП.

Водночас, за правилами, в ІТТ пропускають лише в робочі години. Правоохоронці мають 72 години для обрання запобіжного заходу і 60 годин для доставки Саакашвілі до суду.

За словами Почтар, територію перекрили автобусом.

Станом на 22:40 всі в'їзди на територію ІТТ оточили правоохоронці.

Під СБУ, де тримають Саакашвілі, підтягнулися люди. На місце приїхала Хатія Деканоідзе.

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