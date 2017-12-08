Під ІТТ посилили охорону. Саакашвілі обшукують - РНС
П'ятниця, 8 грудня 2017, 22:47
Під ІТТ на Аскольдовому провулку, де утримують затриманого Міхеіла Саакашвілі, підсилюють охорону.
Так на місці бійці Нацгвардії і поліції.
За словами речниці РНС Мар’яни Почтар, Саакашвілі оглядають, проводять обшук особистих речей.
За словами адвоката Павла Богомазова, всередині СБУ станом на 0:10 перебувають адвокати Руслан Чорнолуцький і Валерія Коломієць. Сам Павло Богомазов намагається потрапити всередину.
Всі виходи перекриті.
Поліція перекрила вулицю Мазепи і завертає всі машини біля метро Арсенальна.
Під ІТТ близько 120-150 людей. При тому журналістів і стрімерів близько 20-30 осіб.
Оксана Коваленко, УП