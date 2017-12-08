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Під ІТТ посилили охорону. Саакашвілі обшукують - РНС

П'ятниця, 8 грудня 2017, 22:47
Під ІТТ посилили охорону. Саакашвілі обшукують - РНС

Під ІТТ на Аскольдовому провулку, де утримують затриманого Міхеіла Саакашвілі, підсилюють охорону.

Так на місці бійці Нацгвардії і поліції.

За словами речниці РНС Мар’яни Почтар, Саакашвілі оглядають, проводять обшук особистих речей. 

За словами адвоката Павла Богомазова, всередині СБУ станом на 0:10 перебувають адвокати Руслан Чорнолуцький і Валерія Коломієць. Сам Павло Богомазов намагається потрапити всередину.

Всі виходи перекриті.

Поліція перекрила вулицю Мазепи і завертає всі машини біля метро Арсенальна.

Під ІТТ близько 120-150 людей. При тому журналістів і стрімерів близько 20-30 осіб.

 
всі фото Мар'яни Почтар
 
 

 

Оксана Коваленко, УП

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