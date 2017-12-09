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Трамп схвалив санкції проти РФ за порушення договору про РСМД

Субота, 9 грудня 2017, 02:43

Президент США Дональд Трамп схвалив нові санкції щодо Росії за порушення договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (РСМД).

Про це пише видання Politico з посиланням на високопоставленого представника адміністрації, передає Інтерфакс-Україна.

"Адміністрація США застосовує нові санкції стосовно Росії, які, як вона сподівається, змусять її дотримуватись договору про ядерні озброєння часів холодної війни, який вона порушила, розгорнувши заборонену крилату ракету", - наводить видання слова американського чиновника.

Як повідомляється, міністерство торгівлі США "покарає російські компанії, які надали технології, щоб допомогти розробити нову зброю, яку було заборонено договором".

За словами представника адміністрації, метою запровадження санкцій є "змінити економічні розрахунки" російського уряду і повідомити Росії, що адміністрація Трампа серйозно поставиться до порушень договору.

Рішення про запровадження санкцій щодо РФ було прийнято після тривалого аналізу, проведеного Радою національної безпеки, повідомив представник адміністрації.

Крім того, як заявив чиновник, на додаток до нових санкцій міністерство оборони почне дослідження і розробки нової ядерної крилатої ракети, як це передбачено в недавно затвердженому оборонному бюджеті країни.

Він пояснив, що дослідження буде включати в себе оцінку варіантів проектування нової наземної ядерної крилатої ракети, яка дозволена відповідно до договору.

Теми: санкціїСШАРосіяядерна зброя
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