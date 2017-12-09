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Штаб: 28 обстрілів, 4 військових загинули

Субота, 9 грудня 2017, 11:56

У зоні проведення АТО за минулу добу відбулося 28 обстрілів з боку противника, внаслідок бойових дій  загинули 4 українських військових, ще двоє зазнали поранень та бойових травмувань. 

Про це на брифінгу 9 грудня повідомив речник Міноборони з питань АТО Олександр Мотузяник.

За його словами, українські бійці загинули внаслідок обстрілів поблизу Водяного, Кам'янки та Травневого. 

"За добу бойовики випустили в бік сил АТО 107 мін калібрів 120- та 82-мм, ЗСУ 16 разів відповідали вогнем, застосовуючи штатне озброєння", - зазначив Мотузяник. 

 

На луганському напрямку бойовики провели 19 прицільних обстрілів, протягом майже 2 годин били з мінометів калібру 120-мм біля Травневого, загалом випустивши 60 мін.

Також зафіксовано непоодинокі прицільні обстріли з озброєння БМП, гранатометів та іншої піхотної зброї. З 82-мм мінометів обстріли велися у районі Кримського, Луганського, Катеринівки, Новоолександрівки. 

На донецькому напрямку зафіксовано 9 прицільних обстрілів, зокрема по Авдіївці випустили 12 120-мм мін, обстрілювали з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Обстріли зафіксовано біля Опитного, Водяного, шахти Бутівка. В районі Кам’янки та Пісків ворог застосовував озброєння БМП, гранатомети та стрілецьку зброю. 

Українська правда

Теми: ДобкінАТОарміязброяжертви
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