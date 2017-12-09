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КПВВ "Золоте" працює лише з українського боку

Субота, 9 грудня 2017, 12:30

КПВВ "Золоте" працює лише з українського боку, бойовики не відкрили контрольний пункт для пропуску громадян на період припинення роботи КПВВ "Станиця Луганська".

Про це 9 грудня повідомили у Луганській обласній військово-цивільній адміністрації. 

"Незважаючи на нічний обстріл, українською стороною було відкрито пункт пропуску "Золоте". Передбачалось, що таким чином громадянам буде забезпечено вільне переміщення по території області на період припинення роботи КПВВ "Станиця Луганська". Проте терористи в черговий раз проігнорували ініціативу української сторони", - зазначили в облВЦА. 

За даними адмістрації, ремонтні роботи на мостовому переході поблизу "Станиці Луганської" розпочались за планом: дерев’яну конструкцію ремонтують фахівці МКЧХ, безпекову ситуацію з обох сторін моніторить СММ ОБСЄ.

Як відомо, 9 та 10 грудня "Золоте" працюватиме у тестовому режимі: ухвалено рішення про відкриття КПВВ "Золоте" з українського боку для забезпечення права громадян на вільне пересування. 

Разом з тим контрольний пункт в’їзду-виїзду "Станиця Луганська" тимчасово припинив пропуск громадян на період 9 та 10 грудня через  ремонт мостового переходу у напрямку непідконтрольної території. 

Українська правда 

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Теми: Луганська областьДонбасОБСЄ
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