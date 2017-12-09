Рух трасою Київ-Чоп знову обмежили

Рух трасою Київ-Чоп на території Закарпатської області обмежили з 16:00 9 грудня у зв'язку із погіршенням погодних умов.

Як повідомили у ДержНС, тимчасово обмежується рух великовантажного транспорту.

За даними Закарпаття.net, на Верецькому перевалі на межі Закарпатської та Львівської областей вантажівки звільняють зі снігу за допомогою тракторів.

Рух на цьому відрізку траси Київ-Чоп ускладнено, рух автотранспорту на ділянці автодороги М06 з 703 км по 709 км повністю призупинено та перекрито.

За даними синоптиків, вночі в Карпатах 10 грудня очікується сильний сніг.

10 грудня налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця очікуються у Рівненській, Волинській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Івано-Франківській, Чернівецькій, Закарпатській, вдень і у Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській, Вінницькій, Черкаській та Кіровоградській областях.

У Києві та Київській області в неділю - мокрий сніг (місцями по області сильні опади), налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця; ймовірне утворення снігового покриву висотою 3-5 см.

Українська правда