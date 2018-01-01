Доба в АТО: 7 обстрілів, 1 боєць ЗСУ травмований

За минулу добу, 31 грудня, бойовики 7 разів порушили перемир'я – 1 український військовослужбовець зазнав поранення.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

"Минула доба вкотре довела, що російсько-окупаційні війська продовжують нехтувати домовленостями щодо новорічно-різдвяного перемир’я. Обстріли позицій Збройних Сил України з їхньої сторони не припинилися", – йдеться у заяві.

На Луганському напрямку загарбники застосували 82-мм міномети, гранатомети та великокаліберні кулемети поблизу Луганського, зі стрілецької зброї окупанти провокували наших оборонців у районі Станиці Луганської.

На Донецькому напрямку, в нічний час, противник зі стрілецької зброї та гранатометів неодноразово обстрілював наші оборонні укріплення біля Верхньоторецького.

На Приазов’ї ворог із мінометів різних калібрів грубо порушував перемир’я біля Гнутового та Широкиного.

Неподалік Водяного – вів вогонь з гранатометів і легкого піхотного озброєння.



