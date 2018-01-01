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Погода: у понеділок буде плюсова температура, на сході - сніг з дощем

Понеділок, 1 січня 2018, 09:28

У перший день 2018 року очікується плюсова температура на всій території країни, а на сході - сніг з дощем.

Про це повідомляє "Укргідрометцентр".

На заході та півдні температура буде +4…+9 вдень та 0…+4 вночі. Передбачається хмарність, але без опадів.

У центрі та на півночі теж хмарно і без опадів. Температура повітря: 0…+6 вдень та -1…+2 вночі.

На сході країни очікують сніг з дощем. Температура: +3…+6 вдень та 0…+3 вночі.

 

Українська правда

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