Погода: у понеділок буде плюсова температура, на сході - сніг з дощем
Понеділок, 1 січня 2018, 09:28
У перший день 2018 року очікується плюсова температура на всій території країни, а на сході - сніг з дощем.
Про це повідомляє "Укргідрометцентр".
На заході та півдні температура буде +4…+9 вдень та 0…+4 вночі. Передбачається хмарність, але без опадів.
У центрі та на півночі теж хмарно і без опадів. Температура повітря: 0…+6 вдень та -1…+2 вночі.
На сході країни очікують сніг з дощем. Температура: +3…+6 вдень та 0…+3 вночі.
Українська правда