Стало відомо, коли запровадять автофіксацію перевищення швидкості

Автоматична фото- та відеофіксація перевищення швидкості на авто може розпочатись у першому кварталі 2018 року.

Про це повідомили у патрульній поліції, передає "112 Україна".

"Кодексом України про адміністративні правопорушення передбачена адміністративна відповідальність за правопорушення у сфері забезпечення дорожнього руху, які зафіксовані в автоматичному режимі (за допомогою технічних засобів, які дають можливість здійснити фотографування або відеозапис і функціонують згідно з законодавством про захист інформації)", - зазначають в патрульній поліції.

Проте поліція наразі не може штрафувати за перевищення швидкості в автоматичному режимі, оскільки не має відповідного обладнання.

"Поліція готується до того, щоб почати вимірювати це порушення. Зараз вона цього не робить через відсутність певних технічних пристроїв, але активно готується, щоб почати це робити. Відео- та фотофіксація правопорушень не запрацює з 1 січня. З 1 січня значно активізується робота над цим", - розповів речник МВС Артем Шевченко.

У міністерстві прогнозують, що автоматична фіксація перевищення швидкості запрацює в першому кварталі 2018 року. Проте зазначається, що така фіксація може розпочатись у другій половині цього року.

Як відомо, з 1 січня дозволена швидкість руху в населених пунктах буде 50 км/год.