Рятувальники нагадали правила використання піротехніки

Рятувальники нагадали правила використання піротехнічних виробів під час новорічних свят.

Про це повідомили на сайті Держслужби з надзвичайних ситуацій.

"Шановні громадяни, будьте обережні при використанні піротехнічних виробів. Пам’ятайте, що тільки при дотриманні цих правил ви зможете подарувати безпечне свято собі та своїй родині", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, зазначається, що купувати піротехніку слід лише при наявності у продавця сертифікату якості та не використовувати вироби, які мають дефекти: зіпсовані, з тріщинами та іншими пошкодженнями корпусу або гніту.

"Забороняється запускати петарди, феєрверки, ракети з балконів чи у закритих приміщеннях. Запускати феєрверки слід на відстані не менше 100 метрів від будинків та інших об’єктів", - наголошують рятувальники.

Також не можна зберігати піротехніку біля обігрівачів та опалювальних приладів. Не рекомендується носити піротехніку в кишенях та підпалювати, тримаючи в руках.

Українська правда