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У Києві пройшла "Смолоскипна хода" на честь Бандери

Понеділок, 1 січня 2018, 17:14
У Києві пройшла Смолоскипна хода на честь Бандери
Е.Сарахман

У центрі Києва від парку ім. Тараса Шевченка пройшла "Смолоскипна хода" на честь 109 річниці з дня народження Степана Бандери. 

Як повідомляє кореспондент УП з місця події, участь у марші попередньо беруть кілька тисяч людей, але цьогоріч участь у марші беруть менше людей, ніж торік. 

Організаторами події є ВО "Свобода", Правий сектор та Національний корпус. 

Як повідомили організатори заходу, цьогоріч марш пройде під гаслом "За славу героїв, за майбутнє дітей!". 

Колона рухатиметься від університету ім.Шевченка до вул. Хрещатик та Майдану Незалежності, де відбудеться віче. 

На початку колони - нардеп Андрій Іллєнко, лідер КУН Богдан Червак, "свободівець" Андрій Мохник та інші. 

Наразі серед присутніх на марші - активісти, представники "Конгресу українських націоналістів", "Азову" та "Добровольчого українського корпусу - Правий сектор", представники інших націоналістичних сил. 

Станом на 18:45 колона з учасниками ходи рухається до Бесарабської площі, учасники маршу вигукують  націоналістичні гасла. 

Рух транспорту на частині бульвару Шевченка перекрито. 

Учасників заходу супроводжують представники Нацполіції, зокрема, "поліція діалогу". 

Після 19:00 на Майдані посеред Хрещатика розпочався імпровізований мітинг, на якому виступають "свободівці".

Учасники "віче" вшанували чергову річницю з дня народження Бандери, згадали загиблу на Майдані "сотню" та заявили, що українські націоналісти "слідкують за кожним кроком влади". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
усі фото - ельдар сарахман

Раніше у "Правому секторі" повідомили, що марші зі смолоскипами на честь Степана Бандери відбудуться 1 січня у 10 містах України

Ельдар Сарахман, Наталія Нечай, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: КиївБандера
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