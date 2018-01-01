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Італія в ОБСЄ закликала до виконання Мінських угод

Понеділок, 1 січня 2018, 22:35

Італія, яка 1 січня розпочала головування у ОБСЄ, закликала усі сторони конфлікту на Донбасі до виконання "Мінських угод". 

Про це заявив глава МЗС Італії Анжеліно Альфано, повідомляється на сайті організації. 

Альфано підкреслив, що Італія "й надалі підтримуватиме усі зусилля ОБСЄ щодо мирного врегулювання конфлікту". 

"Криза в Україні та довкола неї поставила під сумнів ті принципи, на яких засновано ОБСЄ. Італія й далі підтримуватиме усі зусилля ОБСЄ щодо мирного врегулювання конфлікту та наполегливо закликає сторони до виконання "Мінських угод" у повній мірі", - заявив Альфано.

За його словами, основними пріоритетами Італії під час головування в ОБСЄ будуть зміцнення багатовекторного підходу як інструменту, який відновить "дух Гельсінкі" і подальше зміцнення миру, безпеки, стабільності та співпраці. 

Також Італія посилюватиме роботу ОБСЄ у напрямку інших затяжних конфліктів, як-то Женевські міжнародні обговорення щодо наслідків конфликту 2008 року у Грузії, перемовини у форматі "5+2" щодо врегулювання Придністровського  конфлікту, робота Мінської групи та врегулювання Нагорно-Карабаського конфлікту. 

Українська правда 

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Теми: ДонбасОБСЄМінські угодиІталія
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