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АТО: Окупанти б'ють з мінометів на всіх напрямках, втрат немає

Вівторок, 2 січня 2018, 06:25

У першу добу року російсько-терористичні війська 5 разів порушили режим тиші. У результаті ворожих обстрілів жоден український військовослужбовець не загинув і не був поранений.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

"Російсько-окупаційні угрупування продовжують здійснювати обстріли позицій Збройних Сил України, зокрема, з озброєння забороненого Мінськими домовленостями", - йдеться у повідомленні.

На Луганському напрямку бойовики вели вогонь із 82-мм мінометів та великокаліберних кулеметів біля Луганського.

На Донецькому напрямку ворожа вогнева активність спостерігалася на Приазов’ї.

Так, біля Павлополя противник застосував 120-ти і 82-мм міномети та піхотне озброєння. А з гранатометів різних видів і стрілецької зброї загарбники обстрілювали опорні пункти ЗСУ неподалік Водяного.

У районі Верхньоторецького окупанти випустили у бік укріплень українських захисників понад десять мін калібру 82-мм та вели вогонь з гранатометів і стрілецької зброї.

"Українська правда" у Threads

Теми: АТОбойові діїДонбас
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