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У посольстві України заперечують заяву прем’єра Польщі про українських біженців

Вівторок, 2 січня 2018, 20:49

Посольство України у Варшаві заперечує заяву прем'єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького про десятки тисяч українських біженців у Польщі.

Про це заявила керівник консульського відділення посольства України в Польщі Світлана Криса телеканалу "112 Україна", передає "Укрінформ".

Вона стверджує, що у порівнянні з попередніми роками, кількість українських біженців у Польщі або бажаючих отримати міжнародний захист зменшилася, а цифра, яку назвав польський прем’єр, не відповідає дійсності.

"Порівняно з попередніми роками, якщо ми візьмемо 2014 рік, то ця кількість зменшилася в 4 рази, а порівняно з 2016 роком - удвічі. Взагалі 21% громадян України попросив статусу біженця в 2017 році від загальної кількості іноземних громадян, які звертаються за міжнародним захистом", - заявила вона.

Вона додала, що українці переїжджають до Польщі та інших країн ЄС для працевлаштування.

"Наші громадяни, які прибувають до країн ЄС і, зокрема, на території Польщі, ми розцінюємо й інші країни також як трудових мігрантів. Це перш за все люди, які приїжджають з метою працевлаштування, навчання, тому сказати, що ці всі особи - біженці, немає жодного морального права", - підкреслила консул.

На її думку, заяви польських політиків про українських біженців є виправданням Варшави перед ЄС через небажання дотримуватися міграційної політики.

"Я думаю, що це внутрішня політика, це політика побоювання того, що мігранти з інших країн міграційного ризику не були тут прийняті. Українців в жодному разі не можна розцінювати як розмінну монету в цьому. Це є чисто політичне питання, політичний аспект і виправдовування Республіки Польща перед іншими країнами ЄС у тому, щоб не приймати мігрантів з інших країн міграційного ризику", - зазначила консул.

Як відомо, прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький продовжує наполягати, що його країна приймає багато українських біженців і цим допомагає знизити напругу на сході ЄС. Він заявив, що Польща "прийняла як мінімум кілька десятків, а, можливо, і сотні десятків біженців з України".

Раніше посольство України в Польщі у відповідь оприлюднило заяву про "реальну кількість українських біженців", у якій йдеться, що за 10 місяців 2017 року польська влада надала статус біженця 56 громадянам України.

"Українська правда" у Threads

Теми: ПольщаУкраїнабіженці
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