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Іран: заарештованим протестувальникам може загрожувати страта

Середа, 3 січня 2018, 02:32

Заарештованих учасників протестів в Ірані можуть звинуватити у "неприязні до Бога", за що їх можуть засудити до страти.

Про це заявив голова тегеранського революційного суду Ходжатолеслам Казанфарабаді, передає іранське інформагентство Tasnim.

"З кожним днем заарештованих чекають усе суворіші покарання, їх розглядають не як протестувальників, а як бунтівників, які намагаються завдати шкоди системі органів державної влади", – підкреслив Казанфарабаді.

За останніми даними, впродовж трьох днів лише в Тегерані заарештували 450 протестувальників: 200 – в суботу, 150 – в неділю і 100 у понеділок, повідомив заступник губернатора Тегерана.

Протести охопили Іран наприкінці минулого року. За останніми даними, загинули щонайменше 23 людини.

Детальніше про передумови, можливі причини та наслідки читайте у експертній колонці "Газ, наркотики та обурення молоді: що стоїть за "початком революції" в Ірані".

"Українська правда" у Threads

Теми: Іран
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