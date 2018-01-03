Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Доба в АТО: 6 обстрілів, 2 поранених

Середа, 3 січня 2018, 05:23
Доба в АТО: 6 обстрілів, 2 поранених

За минулу добу, 2 січня, бойовики 6 разів порушили перемир'я – двоє українських військовослужбовців зазнали легких поранень.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

"Російсько-окупаційні війська продовжують здійснювати обстріли позицій сил АТО та зривати домовленості Тристоронньої контактної групи про припинення вогню на час новорічно-різдвяних свят. Минулої доби уся ворожа вогнева активність фіксувалася на Донецькому напрямку", – йдеться у заяві.

Поблизу Авдіївки бойовики порушували перемир’я з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У районі Верхньоторецького окупанти застосували проти наших воїнів міномети калібру 82-мм та піхотне озброєння.

На Приазов’ї загарбники також з 82-мм мінометів, озброєння БМП, гранатометів, кулеметів і стрілецької зброї вели вогонь по українських захисниках на підступах до Гнутового.

Крім того, противник декілька разів з усього спектру піхотного озброєння обстрілював оборонні укріплення сил АТО довкола Водяного.

"Українська правда" у Threads

Теми: АТОДонбас
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ISW назвав переломом те, що 20 російських ракет вивели з ладу за допомогою РЕБ

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
АТО
Суд у Греції звільнив ветерана АТО, затриманого за запитом Литви
Президент обіцяє дати квартири всім ветеранам АТО й ООС 
Десять українців
Останні новини
06:30
Загроза балістики: У всіх областях країни, окрім західних, була оголошена повітряна тривога
05:52
З Латвії видворили 82-річного голову Латвійсько-російської асоціації
05:21
Російські військові все частіше збивають власні безпілотники на лівому березі Херсонщини - ISW
04:18
ISW назвав переломом те, що 20 російських ракет вивели з ладу за допомогою РЕБ
03:22
У Колумбії через зсув ґрунту загинуло щонайменше 34 людини
02:36
У чотирьох областях була тривога через активність ворожої тактичної авіації
02:17
Ізраїль заявив, що ХАМАС планував теракти в Європі
01:15
Politico: Наступного тижня Конгрес США вдруге може прийняти тимчасовий проект фінансування уряду
00:27
У Японії на горі Отаке сталося виверження вулкану
23:42
У Пентагоні розповіли про стан Остіна
Усі новини...
Реклама: