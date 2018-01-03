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Поліція взялася за ДТП, яке скоїв нетверезий суддя

Середа, 3 січня 2018, 10:49
Поліція взялася за ДТП, яке скоїв нетверезий суддя

Поліція розпочала розслідування дорожно-транспортної пригоди, учасником якої став суддя Києво-Святошинського суду Дмитро Усатов, який перебував в стані алкогольного спяніння.

Про це повідомила співробітник  відділу комунікації поліції Києва Ірина Левченко на сторінці Facebook поліції Києва.

"Слідчим управлінням київської поліції відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України", - зазначила вона.

"Правоохоронці встановлять механізм автопригоди після проведення судових експертиз та інших слідчих дій", - додала вона.

Левченко також повідомила, що внаслідок  аварії, яка сталася  ввечері 2 січня, на вулиці Оборони Києва.

Патрульні поліції та слідчо-оперативна група Головного управління Національної поліції у м. Києві встановили, що відбулося зіткнення автомобілів "Ford Mustang", який рухався у напрямку автодороги "Київ-Чоп", та "Renault Duster", що їхав у напрямку села Білогородка.

Внаслідок аварії обидві машини опинилися у кюветі.

Обоє водіїв отримали тілесні ушкодження, на місці події їм надавали допомогу бригади "швидкої", а потім їх доставили в лікарню.

 
 

У результаті автопригоди 39-річний мешканець Київської області – водій "Renault Duster" – госпіталізований із попереднім діагнозом закрита черепно-мозкова травма, підозра на перелом шийного хребта, а 48-річний киянин – водій "Ford Mustang" – доставлений із закритою черепно-мозковою травмою.

"Спецприлад драгер при проходженні освідування показав у жителя столиці 1,52 проміле. До медичного закладу, де перебуває чоловік, викликали бригаду фахівців для проведення аналізу на вміст алкоголю", - зазначила Левченко.

Раніше повідомлялося, що за кермом Ford був суддя - Усатов Дмитро Дмитрович.

 

Українська правда

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