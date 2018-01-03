Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У порту Сирії "застрягли" 10 українських моряків

Середа, 3 січня 2018, 22:27

У Сирії в порту Тартус на арештованому судні знаходяться 10 українських моряків, які не можуть повернутися на батьківщину через борги судновласника.

Про це повідомляє УНІАН із посиланням на керівника проектів одеської благодійної організації "Фонд допомоги морякам "Ассоль" Андрій Шевченко.

За його словами, напередодні до організації звернулися родичі моряків. Зокрема, йшлося про жителя Одеси, п'ятьох херсонців, трьох жителів Миколаєва і киянина.

Як розповів Шевченко, наші співгромадяни 4 місяці тому уклали контракт із турецьким судновласником і вирушили, як їм обіцяли, до Лівану - на борт судна. Однак з'ясувалося, що судно перебуває в Сирії, яка з 2011 року в стані громадянської війни. Капітан порту Тартус взяв в українців паспорти та інші документи, які відмовився повертати, щоб "вони сиділи на борту і не вешталися десь".

Також з'ясувалося, що судно і його судновласник під загрозою санкцій за неодноразові заходження в окупований Крим.

Шевченко акцентував, що зарплату морякам не виплачують. Борг вже перевищив 50 тисяч доларів.

На борту судна вантажу немає, і весь цей час воно жодного разу не залишало межі порту.

Як зазначив Шевченко, за втручанням дипломатичних служб України вдалося домогтися того, щоб на борт хоча б в мінімальному обсягу поставлялися вода і провізія.

При цьому, як пояснив Шевченко, українці не можуть повернутися на батьківщину, оскільки капітан порту не дає дозвіл залишити борт судна, тому що некероване воно створює пряму загрозу судноплавству і екології. Документи морякам досі не повернули.

"Чекаємо реакцію на дії посередника при працевлаштуванні з боку Міністерства соціальної політики та правоохоронних органів України", - відзначили в "Ассоль".

"Українська правда" у Threads

Теми: Сирія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ISW назвав переломом те, що 20 російських ракет вивели з ладу за допомогою РЕБ

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
Сирія
У Сирії провели спільну з РФ операцію, щоб взяти під контроль місцевих вагнерівців – ЗМІ
Рада припинила дію угоди про економічне співробітництво з Сирією
Турецька розвідка ліквідувала лідера ІДІЛ у Сирії – Ердоган
Останні новини
06:30
Загроза балістики: У всіх областях країни, окрім західних, була оголошена повітряна тривога
05:52
З Латвії видворили 82-річного голову Латвійсько-російської асоціації
05:21
Російські військові все частіше збивають власні безпілотники на лівому березі Херсонщини - ISW
04:18
ISW назвав переломом те, що 20 російських ракет вивели з ладу за допомогою РЕБ
03:22
У Колумбії через зсув ґрунту загинуло щонайменше 34 людини
02:36
У чотирьох областях була тривога через активність ворожої тактичної авіації
02:17
Ізраїль заявив, що ХАМАС планував теракти в Європі
01:15
Politico: Наступного тижня Конгрес США вдруге може прийняти тимчасовий проект фінансування уряду
00:27
У Японії на горі Отаке сталося виверження вулкану
23:42
У Пентагоні розповіли про стан Остіна
Усі новини...
Реклама: