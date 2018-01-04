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Радник Білого дому: Трамп знає, що Росія втручалася у вибори в США

Четвер, 4 січня 2018, 02:04
Радник Білого дому: Трамп знає, що Росія втручалася у вибори в США

Радник Білого дому з питань національної безпеки Герберт Макмастер назвав одним із найважливіших завдань розкриття російського втручання у вибори в усьому світі, щоб надалі не допустити втручання Москви в демократичний процес.

Про це він заявив в інтерв’ю "Голосу Америки".

"Ми маємо знайти спосіб протистояти цій дуже складній стратегії втручання. Це новий вид загрози, який Росія справді вдосконалила – використання засобів дезінформації та пропаганди, а також соціальних мереж, щоб поляризувати суспільства та спільноти", – сказав радник Білого дому.

"Росія втручалася у президентські вибори у США у 2016 році, і Дональд Трамп знає про це, - наголосив Макмастер.

"Росіяни також проявляли активність в Європі, - зазначив генерал, - і під час недавніх виборів у Франції, і на іспанському референдумі про статус Каталонії. Ми бачили їх активність в Мексиці, спроби спровокувати путч в Чорногорії" - вказав він.

"Зірвати завісу з російської кампанії дестабілізації - це перший важливий крок, який дозволить всім побачити їхні справжні наміри, а це послабить їх можливості сіяти невпевненість в людях і налаштовувати спільноти один проти одного", - вважає радник президента Трампа.

За його словами, Росія як і раніше заперечує свою причетність до подібних дій, але робить це все менш переконливо.

"Ці ж самі люди заявляли: "Ні, ми не збивали авіалайнер і не вбивали всіх цих людей"; "Ні, наших солдатів немає в Криму і на сході України"; "Ми не надаємо підтримки сирійському режиму, відповідальному за масові вбивства власних громадян з використанням хімічної зброї". Сьогодні цим словам уже ніхто не вірить", - заявив Макмастер.

Як відомо, американські спецслужби переконані, що російська влада стоїть за спробами вплинути на результат виборів 2016 року у США. У кількох країнах Європи також дійшли висновку, що Росія намагалася втрутитися у вибори, зокрема, у Франції, Іспанії та під час голосування щодо Brexit у Великій Британії.

В кінці грудня в інтерв’ю New York Times президент США Дональд Трамп заявив, що сподівається на справедливість щодо нього з боку спеціального прокурора Роберта Мюллера, який розслідує можливе втручання Росії в президентську кампанію США в 2016 році.

Він повторив, що змови між його передвиборчою кампанією і РФ не було і розслідування можливого втручання Росії в американські вибори змушує США "погано виглядати" перед світом.

Президент регулярно критикував Мюллера через заяви про втручання Росії у вибори в США чи інші зв’язки з його кампанією, називаючи це "полюванням на відьом". Чотири особи з оточення Трампа були звинувачені або визнані винними за звинуваченнями у таких зв’язках.

"Українська правда" у Threads

Теми: ТрампСШАРосія
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