Кредитор подав до суду на Дейдея з вимогою повернути борг
Ігор Лінчевський, позичальник і ключовий свідок у справі про незаконне збагачення нардепа Євгена Дейдея, подав позов до суду з вимогою до депутата повернути заборгованість.
Про це йдеться на сайті Печерського райсуду Києва.
Позов поданий 23 жовтня 2017 року, однак провадження поки не відкрито.
Як відомо, Дейдея звинувачують в тому, що він спробував приховати покупку квартири і двох авто за незрозуміло де взяті гроші. Для цього він оформив на дружину Інгу Дейд "кредит" у Ігоря Лінчевського, помічника свого однопартійця Дениса Дзензерського.
За інформацією ресурсу 368.media Лінчевський народився в Росії, громадянин України і живе у Дніпрі. Працював заступником директора ТОВ "ІН-ВЕСТА" і комерційним директором ТОВ "Дельта Бат". Член політичної партії "Народний фронт", до якої також входить Дейдей.
Сам нардеп звинувачення відкидає, називаючи їх "політичним піаром грузинської групи".
Євген Кізілов, УП