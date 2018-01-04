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У "Київстар" прийшли з обшуком податківці

Четвер, 4 січня 2018, 17:35
У Київстар прийшли з обшуком податківці

В офіс "Київстару" в Києві прийшла з обшуком податкова поліція.

Про це президент компанії Петро Чернишов повідомив у Facebook 4 січня.

"Сьогодні вранці до нас у головний офіс прийшло близько трьох десятків податкових поліцейських. Проникли через охорону всією ось такою бригадою, просто розсунувши наш турнікет, і пред'явили нам постанову Шевченківського районного суду Києва про дозвіл провести обшук нашого офісу", – написав він.

Президент "Київстару" уточнив, що податківці прийшли без зброї і без масок, але в їхньому складі "прийшли одразу чотири податкових майори!".

"Що ж вони шукають у такому великому складі? Три договори, укладених дуже давно ще минулим керівництвом компанії, які вже припинили дію, і пару десятків додаткових документів до них", – додав Чернишов.

Він нагадав, що вже майже 2 роки йде суд "Київстару" з Державною фіскальною службою, яка вважає, що оператор недоплатив до скарбниці України майже 1,5 млрд грн.

"Ми вважаємо, що ця справа вигадана, адже компанія завжди справно і в повному обсязі перераховує всі податки і збори до бюджету країни. Не дарма нас регулярно називають платником податків №1 у сфері зв'язку та одним із найбільших платників податків країни", – заявив Чернишов.

За його словами, за 20 років роботи "Київстар" сплатив до скарбниці 52 млрд грн різних податків і зборів.

"Ми ніколи не відмовлялися надавати документи і відвезли в суд цілу вантажівку (це не жарт!) доказів, однак, як видно, суд вважав це недостатнім і 26.12.2017, нічого нам не сказавши, дав податковим інспекторам дозвіл на обшук і вилучення документів", – зазначив Чернишов.



Він також повідомив, що "компанія "Київстар" продовжує свою роботу".

У Національній поліції про цей обшук нічого не знають, а до ДФС додзвонитися "Українській правді" поки не вдалося.

"Українська правда" у Threads

Теми: обшукиФіскальна службамобільний зв'язок
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