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Після 20 годин перемир’я бойовики все ж порушили "тишу" – штаб

Четвер, 4 січня 2018, 18:16

Протягом цієї доби, 4 січня, незважаючі на домовленості про перемир’я, бойовики ОРДЛО здійснили обстріл позицій Збройних сил України.

Про це повідомляє у Facebook прес-центр штабу АТО.

"Попри досягнуті домовленості щодо новорічно-різдвяного перемир’я, російсько-окупаційні війська сьогодні не спромоглися у повній мірі забезпечити режим припинення вогню. Позиції Збройних сил України піддалися обстрілам з боку загарбників зі зброї забороненої Мінськими домовленостями", - йдеться в повідомленні.

За даними військових, в обідню пору четверга бойовики випустили чотири міни 120-го калібру по оборонцях Верхньоторецького, одночасно обстрілюючи зі стрілецької зброї та гранатометів.

"Українські військовослужбовці вогонь у відповідь не відкривали. Враховуючи те, що останній обстріл з боку ворога був зафіксований учора після обіду – перемир’я протрималося понад 20 годин", - зазначають у штабі.

Як відомо, у другій половині минулої доби в зоні АТО вздовж усієї лінії розмежування сторін не зафіксовано жодного обстрілу. Натомість бойовики активізували повітряну розвідку.

Українська правда

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Теми: АТОДонбасЗбройні сили
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